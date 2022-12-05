E-ticareti düzenlemesi emlak sektörünü karıştırdı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Hükümetin e-ticareti düzenlemek amacıyla temmuz ayında yayımladığı E-ticaret Yasası emlak sektörünü de karıştırdı. Sektör temsilcileri, kanunla sisteme yeni sermayenin girişinin yasaklanmasının sektörün büyüme potansiyeline olumsuz etki yaptığını söylüyor. Sektördeki tekelleşme nedeniyle ilan fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığını belirten sektör temsilcileri, düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor.

Emlak sektöründe çevrimiçi kanallardan sürdürülen hizmet yaygınlaşan bir alan. Emlak sektöründe e-ticaret platformları içinde yaklaşık yüzde 80 ile en büyük pazar payına sahip marka Sahibinden.com. İkinci büyük platform ise yıllar önce Hürriyetemlak olarak başlayan Hepsiemlak.com. Bunun dışında Emlakjet ve Zingat gibi ilan siteleri de yer alıyor. Yemekten tekstile birçok alanda e-ticaret platformu olarak faaliyet gösteren Trendyol da bu sektöre girmeye karar vermişti. Ancak yasa nedeniyle yatırımdan vazgeçti.

YENİ OYUNCULAR GEREK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizammeddin Aşa sektörde ciddi bir tekel sorunu yaşandığını belirtti. Yeni oyuncuların girişini engelleyen e-ticaret yasasının çıktığı gün ilan fiyatlarına yüzde 20 zam geldiğini belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizammeddin Aşa, “Tekelleşme sektörü zorluyor. Zaten kimse iş yapamıyor. Bir dükkân kirası kadar da ilan sitesine para ödüyoruz” dedi.

Yeni girişimlerinin önünün kesilmesinin sektörde rekabeti öldürdüğünü söyleyen Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da “Temmuzdan bu yana sektörde hâkim durumda olan site, ilan fiyatlarına yüzde 30 zam yaptı. Biz oda olarak şimdialsat.com adıyla kendi ilan sitemizi açtık” diye konuştu.

Emlak Yönetim Sistemi Re-Os.com Kurucu Ortağı Hüseyin Öztürk ise şunları söyledi: “Yaklaşık 4 bin gayrimenkul danışmanının tek bir tuşla bütün ilan sitelerine ilan girmesini sağlayan bir sistemimiz var. Üyelerimiz her siteye tek tek ilan girerek saatlerini harcamıyorlar. Ancak sektörde en büyük paya sahip site, hiçbir şekilde işbirliğine yanaşmıyor. Biz bunun için Rekabet Kurumu’na başvurduk zaten. Maalesef, sektörün önünü açacak gelişmelerden uzak duruluyor. E-ticaret yasası rekabeti artırmaya çalışırken burada gelecek olan rekabeti öldürdü.”