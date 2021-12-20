E-ticarette, yanlış beden hatasına yapay zekâ ile çözüm

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de e-ticaret gün geçtikçe büyürken bu büyümenin satış oranlarına yansıması çok düşük. Yansıyan satışlardan elde edilen gelirlerin ise büyük bir kısmı iadelerle birlikte çöpe gidiyor. Perakende ve e-ticaret firmalarına stok çözümleri desteği sunan Usizy Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Çankal, bu durumun firmalara verdiği zararı değerlendirdi ve çözüm önerileri sundu. E-ticarette dünyada ürün ve hizmetlerin satışa dönüşüm oranının yüzde 3.5-4 civarında olduğunu hatırlatan Çankal, Türkiye’de bu oranın yüzde 1.9 olduğunu söyledi. Çankal, şu bilgileri verdi:

“Bizim beden tavsiyesi hizmeti verdiğimiz giyim ve ayakkabı e-ticaretinde ise satışa dönüşüm oranı yüzde 1 civarında. Bu, sayfanızdaki ürüne yüz kişinin bakıp ama sadece bir kişinin satın alması demek. Bu düşüklüğünün en temel nedenlerinden bir tanesi insanların aldığı ürünün bedenine uyup uymayacağını bilmemeleri. Giyim ve ayakkabıda iade oranları ortalama yüzde 25 gibi bir seviyede seyrediyor. Yanlış beden, renk farkı ve dokunun beklendiği gibi olmaması gibi nedenler iadelerin yüzde 65’ini oluşturuyor. Bu iadelerin yüzde 50’sinden fazlası ise beden hatasından kaynaklanıyor.Biz özel çözümlerle beden hatalarından kaynaklanan iade oranını Türk markalarında ortalama yüzde 31, global markalarda ise yüzde 42 oranında düşürürken, iade oranlarını da yüzde 30 azaltıyoruz.”