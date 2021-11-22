E-ticarette kasım kampanyalarında artan yoğunluk çalışanları vurdu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

E-ticaretin en fazla ciro yapılan dönemi olan son çeyrekte kasım ayı ile birlikte Kara Cuma, Siber Pazartesi, Alışverişte Bekârlar Günü gibi özel indirim dönemleri peş peşe başladı. Bu dönemde 30 milyon kişinin alışveriş yapması ve 60 milyar TL’lik bir satış bekleniyor. Sektörde büyüme hızla devam ederken oluşan yoğunluğun faturası kargo işçileri ve motokuryelere kesiliyor. Birçok kargo şirketinde yılsonuna kadar izinler iptal edilirken işçiler, 14 saate varan mesailere mecbur bırakılıyor.

KASIMDA 30 MİLYON MÜŞTERİ

Türkiye’de 100 binin üzerinde KOBİ’nin de pazar yerleri aracılığıyla e-ticaret yapmaya başladığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu yıl kampanya dönemlerinde yaklaşık 60 milyar TL’lik doping sağlamasını bekliyoruz. Yılsonunda işlem hacminin 400 milyar TL’yi geçeceğini öngörüyoruz” dedi. TOBB E-ticaret Sektör Meclisi Üyesi ve İdeaSoft kurucusu Seyhun Özkara ise 2021’de 12-15 milyon yeni müşteri kazanıldığını belirtti. 2022’de bu sayının 53 milyona çıkacağını söyleyen NeSatılır.com kurucusu Yiğit Tuna ise sadece 2021 kasım ayında yaklaşık 30 milyon kişinin alışveriş yapmasını beklediklerini söyledi.

GÜNDE 300 KARGO

Sektör temsilcileri e-ticaretteki büyümeyi bu rakamlarla dile getirirken Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, bu artışın faturasının özellikle motokurye ve kargo çalışanlarına çıktığını söyledi. Artan iş yükü ile iş kazalarının da arttığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “2019 yılında toplam 19 motokurye hayatını kaybetmişken bu rakamın 2020’den sonra 250’ye yükselmesi bunun açık göstergesidir. Kargo çalışanlarında da uzun mesai saatleri ve fazla iş yükü görüyoruz. Bu dönemde satılan ürün rakamları kadar iadeler de sektöre iş yükü getiriyor bunu da gözden kaçırmamalıyız. İş verenler tarafından engellenmeler olsa da bu alanlarda sendikal faliyetlerimiz sürüyor” dedi.

4 yıldır bir kargo şubesinde çalışan 52 yaşındaki bir kargocu ise yılbaşına kadar şirkette izinlerin iptal edildiğini ve mecburi mesai uygulandığını söyledi. Günlük 300 paket ile çalıştıklarını söyleyen kargocu, “Yoğunluk 2 katına çıktı. Normalde 9-6 çalışırken akşam 8-9 gibi çıkıyoruz işten. Günlük yevmiyeci eleman alıyorlar yoğunluk olunca, ama onlar da sürekli çalışmadığı için işi bilmiyor, adresi bilmiyor bizim iş yükümüzü daha da artırıyor” dedi. Kuryelerin 14 saati aşan mesai yaptığını söyleyen Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu da izinlerin sık sık iptal edildiğini ve işçilerin resmi tatillerde de çalışmak zorunda bırakıldığını söyledi.