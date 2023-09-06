Ebebek hissesi alanlar, çalışanları isyan ettirdi: 'Çalışıp çalışmadığımızı müdürlere bildiriyorlar'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:26

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:44

Ebebek'in halka arzında hisse alan birçok kişinin mağazalarda patron gibi gezmeye başladığı aktarıldı.

Mağazaları gezenler sosyal medya platformu TikTok üzerinden video paylaşırken, Ebebek çalışanları isyan etti.

"RAFLARI DÜZELTİP, İŞLEYİŞİ KONTROL EDEN VAR"

Ebebek çalışanları ise, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Halka arzdan sonra her gün birileri gelip mağazada çalışıp çalışmadığımızı müdürlere bildiriyorlar. Rafları düzeltip, işleyişi kontrol edenler var."