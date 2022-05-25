EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Yurttaşın alım gücü düştü

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2021 yılında üretim ve satış rakamlarına göre belirlenen 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Listenin ilk üçü Star Rafineri, Tüpraş ve Petkim oldu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, en büyüklerin açıklandığı toplantıda ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Yurttaşların alım gücünün düştüğünü belirten Yorgancılar, önümüzdeki ay içerisinde asgari ücretin güncellenmesi gerektiğini belirterek “8 milyon kişi asgari ücretle geçiniyor. İnsanlar yaşamalı. İnsanlar kazandıkları parayla rahat olmalı” dedi.

Yorgancılar, peş peşe gelen zamlar ve yüksek enflasyon ile mücadele için alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

TL’NİN DEĞERİ KORUNMALI

“Bizim yüksek enflasyonla, işsizlik ile mücadele edebilmemiz için katma değerli üretimimiz ve markamızın olması lazım. Dünya ile karşılaştırdığımızda maalesef geride kaldık. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığını, kurumların bağımsızlığını mutlaka sağlamamız lazım. Devletimizde liyakatin esas alınması, nitelikli eğitim ve demokrasi kültürünü uygularsak Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılından sonra önümüze daha sağlıklı bakabileceğiz. Kur korumalı uygulama Hazine tarafından karşılanacağı için bu da çözüm değil. Türk Lirası’nın korunması için enflasyona endeksli bir uygulama yapılmalı.”

Ege’de “üretimden satışlara” göre 100 büyük sanayi kuruluşu 2021 yılı sıralamasında, Star Rafineri zirvede kalırken sırasıyla TÜPRAŞ, Petkim A.Ş., İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Philsa Philip Morris, Abalıoğlu Lezita, JTI Tütün, Kocaer Haddecilik ve Özkan Demir Çelik yer aldı.

SANAYİNİN LİDERİ İSTANBUL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı verilerine göre sanayiinin liderlerini açıkladı. Üretim kapasitesi ve sektörlerdeki etkinlik açısından ilk üç il İstanbul, İzmir ve Kocaeli oldu. Toplam 4 bin üründen 2 bin 463’ünde üretim kapasitesi artarken sektörler ise makine ve ekipman, kimyasal ürün ve gıda ürünleri imalatı olarak sıralandı. İstanbul 1809 ürünle ilk sırada yer alırken, onu 1028 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip etti.