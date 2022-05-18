Asgari ücret önerisine AKP ve MHP’den ret

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 22:58

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasına ilişkin mesajlar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Baskılara rağmen, idam fermanına rağmen, suikastlara rağmen, katli vacip fetvalarına rağmen bir milim geri adım atmayan eşsiz kahraman Atatürk’ü ve tüm İstiklal Savaşı şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

AKP grubu adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede milletimiz sarsılmaz kararlılıkla, birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır. Türk milleti istiklal mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle vatanını, bayrağını, ezanını savunmuş, destan yazmıştır” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET VE GENÇLERLE İLGİLİ ÖNERGE REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından, İYİ Partinin gençlerin sorunları, HDP’nin asgari ücret ile ilgili grup önerileri reddedildi.

Grup önerilenin ardından, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.