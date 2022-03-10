Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

10 Mart 2022 Perşembe, 09:15

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, insani yardım konusunda iki ülke arasındaki diplomasi sürecinin pozitif ilerlemesi ateşkes müzakerelerine dair umutları da artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı Ihor Zhovkva, Rusya'nın, 'Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması' talebini konuşmaya hazır olduklarını ancak topraklarından tek bir metrekareyi bile teslim etmeyeceklerini belirtmesi de siyasi gerilimi yatıştırdı. Öte yandan ABD de Polonya uçaklarının Ukrayna'ya verilmesine yönelik yaklaşımında, 'Rusya ile gerilimi tırmandırabileceği' gerekçesiyle geri adım attı.

Konuya ilişkin haber akışında gözler bugün, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına çevrildi.