ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faizleri yeterince uzun süre zirvede tutmaları durumunda enflasyonun yüzde 2'ye gerileyebileceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde yeterince uzun süre tutması durumunda enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerileyebileceğini açıkladı.
Lagarde, Financial Times'ın düzenlediği bir organizasyonda yaptığı konuşmada, "Eğer yeterince uzun süre korunursa, ki bu uzun süre önemsiz değil, inanıyoruz ki faiz oranları bizi orta vadeli yüzde 2 hedefine ulaştırabilecek seviyede" dedi.
Mevduat faizini geçen ay yüzde 4'te sabit tutan ECB, enflasyonun 2024'ün çoğunda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde seyretmesini ve 2025'te hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşmesini bekliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- Yargı krizinde tarafını belli etti!
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Verdiği mesaj çok açık…
- 'Etrafınızdaki hukukçu geçinen çakallar...'
- Erdoğan yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!