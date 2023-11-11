ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faizleri yeterince uzun süre zirvede tutmaları durumunda enflasyonun yüzde 2'ye gerileyebileceğini söyledi.

Reuters
Yayınlanma: 11.11.2023 - 07:00
ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde yeterince uzun süre tutması durumunda enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerileyebileceğini açıkladı.

Lagarde, Financial Times'ın düzenlediği bir organizasyonda yaptığı konuşmada, "Eğer yeterince uzun süre korunursa, ki bu uzun süre önemsiz değil, inanıyoruz ki faiz oranları bizi orta vadeli yüzde 2 hedefine ulaştırabilecek seviyede" dedi.

Mevduat faizini geçen ay yüzde 4'te sabit tutan ECB, enflasyonun 2024'ün çoğunda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde seyretmesini ve 2025'te hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşmesini bekliyor.


Christine Lagarde ECB Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı

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