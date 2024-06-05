Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:59

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:59

ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizleriyle ilgili beklentisi belli oldu. Peki, ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.

Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını yarın açıklayacak. ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu, hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan beri ilk indirim olarak kayıtlara geçecek. Mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim olacak.

Son haftalarda ECB Yönetim Konseyi üyeleri tarafından yaygın bir şekilde yarınki toplantıda ABD Merkez Bankasından (Fed) önce harekete geçilerek faiz indirimine gidilmesi gerektiğine işaret edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde, haziran ayına kadar daha fazla netlik ve yeterli veri elde edileceğini belirtmişti.