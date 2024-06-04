En çok satan ilk beş markadan biri dev kampanyayı duyurdu: Tüm modellerde sıfır faiz...
Peugeot Türkiye'den hazirana özel kampanya duyuruldu. Tüm modellerde sıfır faizli kredi kullanılabildiği açıklandı. İşte model model haziran kampanyası...
Peugeot Türkiye, haziran ayına özel, binek otomobilleri ve yenilenen hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçeneklerini duyurdu.
Peugeot 2024 yılında en çok satan 5. marka olmayı başardı. Fransız marka 2024 Ocak - Mayıs döneminde 16 bin 757 binek ve 4 bin 143 ticari ile toplam 20 bin 900 araç satışı gerçekleştirdi. Markanın en çok satan modeli ise 20 bin 900 adet ile Peugeot 3008 oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziran ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.
PEUGEOT 2008
SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 modeli 200 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sahipleriyle buluşuyor.
PEUGEOT 408
C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
PEUGEOT 308
Peugeot'un hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 modeli 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, yüzde 100 elektrikli E-308 ise 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.
PEUGEOT 3008
Markanın en çok satan modeli SUV 3008'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active, Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.
PEUGEOT 5008
7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 litre BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
PEUGEOT 208
Yeni Peugeot 208'i satın almak isteyenler 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve yüzde 100 elektrikli E-208'i tercih edenler, 140 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
PEUGEOT 508
Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
PEUGEOT RIFTER
Yenilenen SUV görünümlü tasarımı ve geliştirilen teknolojisiyle sınıfının çok yönlü aracı Peugeot yeni Rifter ve yeni Partner Van, 250 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.
PEUGEOT TRAVELLER
Peugeot'un yenilenen diğer hafif ticari araç modelleri, yeni Expert Van, yeni Expert Combi Van, yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van ise 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
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