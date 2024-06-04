En çok satan ilk beş markadan biri dev kampanyayı duyurdu: Tüm modellerde sıfır faiz...

Peugeot 2024 yılında en çok satan 5. marka olmayı başardı. Fransız marka 2024 Ocak - Mayıs döneminde 16 bin 757 binek ve 4 bin 143 ticari ile toplam 20 bin 900 araç satışı gerçekleştirdi. Markanın en çok satan modeli ise 20 bin 900 adet ile Peugeot 3008 oldu.