ECB Temmuz toplantısı ne zaman? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta? ECB'nin faiz kararı ne olacak?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 11:23

Küresel piyasalar resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararına çevrildi. Euro'nun seyrini belirleyecek olan ECB faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

ECB Yönetim Konseyi 21 Temmuz'da toplanacak.

ECB TEMMUZ AYI FAİZ KARARINI SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

ECB Faiz Kararı 21 Temmuz'da Türkiye saati ile 15:15’te açıklanacak.

ECB'NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bankanın politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana güçlenen 50 baz puan faiz artışı beklentisi, avro/dolar paritesinin son 20 yılın en düşüğünden yükselmesine önemli katkı sağladı.

Avro/dolar paritesi, hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 1,4 değer kazanmasının ardından şu sıralarda 1,0220 seviyesinden işlem görürken, ECB'nin kararlarının paritede oynaklığı artırması bekleniyor.

Bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyon ECB'nin politika alanını daraltırken, enerji arzındaki sıkıntılar ise Avrupa'da resesyon riskini artırmayı sürdürüyor.