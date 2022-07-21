ECB Temmuz toplantısı ne zaman? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta? ECB'nin faiz kararı ne olacak?
Avrupa'da gözler bugün ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? ECB'nin faiz kararı toplantısı ne zaman?
Küresel piyasalar resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararına çevrildi. Euro'nun seyrini belirleyecek olan ECB faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor.
AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
ECB Yönetim Konseyi 21 Temmuz'da toplanacak.
ECB TEMMUZ AYI FAİZ KARARINI SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?
ECB Faiz Kararı 21 Temmuz'da Türkiye saati ile 15:15’te açıklanacak.
ECB'NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Bankanın politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana güçlenen 50 baz puan faiz artışı beklentisi, avro/dolar paritesinin son 20 yılın en düşüğünden yükselmesine önemli katkı sağladı.
Avro/dolar paritesi, hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 1,4 değer kazanmasının ardından şu sıralarda 1,0220 seviyesinden işlem görürken, ECB'nin kararlarının paritede oynaklığı artırması bekleniyor.
Bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyon ECB'nin politika alanını daraltırken, enerji arzındaki sıkıntılar ise Avrupa'da resesyon riskini artırmayı sürdürüyor.
Video Haberler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- Canlı yayında ekonomi atışması
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı