ECB'den enflasyon açıklaması

ECB, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin iki yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi. Euro bölgesindeki tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e geriledi.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:01
ECB'den enflasyon açıklaması
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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) şubat ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro bölgesindeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e indi. ECB'nin açıklamasında, "Bu beklentiler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı haksız savaştan bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor" denildi.

GELECEK 3 YIL İÇİN BEKLENTİLER

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,5'te sabit kaldı. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentisi ise yüzde eksi 1,1 olarak gerçekleşti.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları veya indirimleri konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceğini, enflasyonun görünümü belirleyecek.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,3 iken şubatta yüzde 3,1'e düştü.

ECB'NİN HEDEFİ YÜZDE 2 ENFLASYON

Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB'nin yaptığı tahminlere göre bu hedef uzakta değil.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık, ocak ve mart toplantılarında değişikliğe gitmedi.

ECB, artık giderek artan şekilde ilk faiz indirimine doğru ilerlemesi dikkati çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart'ta, Bankanın muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz" demişti.

Almanya, İtalya, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları, faiz indirimi için haziran ayını işaret etmişti.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.


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