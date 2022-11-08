ECB’den enflasyonda zirve görülene kadar faiz artırımlarına devam mesajı
Avrupa'da enflasyonun 2023'ün ortalarında zirve yapabileceğini belirten ECB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy, çekirdek enflasyonda zirve görülene kadar faiz artışlarının durmaması gerektiğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB’nin çekirdek enflasyon zirveyi görene kadar faiz artışlarını durdurmaması gerektiğini ancak faizler büyümeyi sınırlamaya başladığı seviyeyi gördüğünde artış hızını yavaşlatabileceğini söyledi.
ECB faizleri son üç ayda 200 baz puan artırarak yüzde 1,5’e yükseltti. Piyasalar, faizlerin gelecek yıl yüzde 3 civarında zirve yapmasını ve yüksek enflasyonu sınırlamak için birçok faiz artırımı yapılmasını öngörüyor.
Villeroy Irish Times ile yaptığı söyleşide “Çekirdek enflasyon zirveye ulaşmadığı sürece, faiz artışlarını durdurmamalıyız” dedi.
FAİZ ARTIRIM HIZI DAHA YAVAŞ OLABİLİR
Euro bölgesinde enflasyon yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bu yıl yükseldi. Değişken gıda ve yakıt fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ekim ayında yüzde 5’e ulaştı.
Ekim ayında yüzde 10,7 ile zirve yapan manşet enflasyonun 2023’ün “ilk yarısında” zirveyi görebileceğini ifade eden Villeroy, enflasyonu ECB’nin yüzde 2 hedefine düşürmenin iki ila üç yıl sürebileceği konusunda uyardı.
Villeroy, “Ancak nötr faiz seviyesinden çok da uzak değiliz. Yani bundan sonra faiz artırım hızımız daha esnek ve daha yavaş olabilir” dedi.
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