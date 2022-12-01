Economist Intelligence Unit: Dünyanın en pahalı şehri New York ve Singapur

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:50

The Economist’in araştırma ve analiz bölümü olan Economist Araştırma Birimi’nin (EIU) ‘Dünyanın En Pahalı Şehirleri’ araştırmasının 2022 verileri yayımlandı.

Buna göre dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur olurken raporda İstanbul'da son bir yılda yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekildi.

ENFLASYON YÜZDE 8.1

Economist’in ‘Dünya Çapında Yaşam Maliyeti’ raporuna göre, dünyanın 172 büyük şehrinde yaşamanın maliyeti geçen yıla göre ortalama yüzde 8,1 arttı. Bu artışta Ukrayna’daki savaş, enerji krizi ve tedarik zinciri sorunları gibi faktörler etkili oldu.

Geçen yıl sıralamada birinci olan Tel Aviv, bu yıl birinciliği paylaşan New York ve Singapur’un ardından üçüncü sıraya gerilerken bu şehirlerin ardından Hong Kong ve Los Angeles geldi. Asya şehirlerindeki fiyat artışları dünyanın geri kalanına göre sınırlı kalarak yüzde 4.5 oldu.

İSTANBUL DA AŞIRI YÜKSEK ENFLASYONDAN NASİBİNİ ALDI!

Raporda İstanbul, Buenos Aires ve Tahran’ın aralarında bulunduğu illerin aşırı yüksek enflasyondan mustarip olduğu belirtildi. EIU araştırmasına göre, fiyatlar geçen yıldan bu yana yerel para birimi bazında İstanbul’da yüzde 86, Buenos Aires’te yüzde 64 ve Tahran’da yüzde 57 arttı.

Öte yandan kur düşüşlerinin ithal petrolü çok pahalı hale getirdiği İstanbul ve Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da yerel para birimi bazında akaryakıt fiyatlarının sırasıyla yüzde 148 ve yüzde 189 oranında arttığı belirtildi.

KARAKAS’TA EN YÜKSEK ENFLASYON

En yüksek enflasyon, fiyatların geçen yıldan bu yana yerel para birimi bazında yüzde 132 arttığı Venezuela Karakas’ta gerçekleşti. Venezuela şehirleri aşırı yüksek enflasyon nedeniyle küresel ortalamanın dışında tutuldu.

Raporda büyük şehirlerde en çok pahalanan ürünün yüzde 22 ile akaryakıt olduğu belirtildi. Elektrik ve temel ev eşyaları da en çok zamlanan ürünler oldu. Eğlence hizmetlerinin fiyatları, talep düşüklüğü nedeniyle ise küresel olarak geriledi.

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI 10 ŞEHRİ

1- Singapur, (Singapur)– New York, (ABD)

3- Tel Aviv, (İsrail)

4- Hong Kong, (Çin)

5- Los Angeles, (ABD)

6- Zürih, (İsviçre)

7- Cenevre, (İsviçre)

9- Paris, (Fransa)

10- Kopenhag, (Danimarka) – Sidney, (Avustralya)

20 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU

EIU yaşam maliyeti araştırmasından sorumlu yöneticisi Upasana Dutt konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ukrayna’daki savaş, Rusya’ya yönelik Batı yaptırımları, Çin’in sıfır covid politikası ve artan faiz oranları; döviz kuru değişimleriyle tedarik zinciri sorunlarını birleştirdi. Bu da tüm dünyada yaşam maliyeti krizine neden oldu.

Bu gelişmelerin etkisini bu yılki endekste görebiliriz. Anketimizde yer alan 172 şehirdeki ortalama fiyat artışı, dijital verilere sahip olduğumuz son 20 yılda gördüğümüz en güçlü artış.”

Çalışmadan elde edilen diğer önemli bulgular ise şöyle:

-Suriye’nin başkenti Şam ve Libya’nın başkenti Trablus dünyanın en ucuz şehirleri.

-San Francisco geçen yıl bulunduğu yirmidördüncü sıradan sekizinci sıraya sıçradı.

-Çin’in en pahalı altı şehri sıralamada yükseldi ve Şangay ilk 20’ye girdi.

-Güçlü ihracatın Avustralya dolarını canlandırmasıyla Sidney ilk 10’a girdi.