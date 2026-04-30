Edirne'de ekmeğe zam geldi: Fiyatlar 1 Mayıs'ta artacak

Edirne’de 200 gram ekmeğin satış fiyatı yapılan artışla birlikte 17,50 TL’ye yükseltildi. Daha önce 15 TL seviyesinden satılan ekmek, yeni düzenlemeyle birlikte zamlı tarifeye geçti.

Kent genelinde ekmek fiyatındaki artışın ardından vatandaşlar, yarından itibaren ekmeği yeni fiyat üzerinden satın alacak.

EDESOB’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Uygulamanın kapsamına dair bilgi veren Cingöz, kararın kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.

Cingöz, "Türkiye genelinde 200 gram ekmek 17,5 lira oldu. 1 Mayıs itibarıyla Edirne ilçeleri de dahil olmak üzere uygulanmaya başlayacak. Herkese hayırlı olsun" dedi.

YENİ FİYAT TÜM İLDE GEÇERLİ OLACAK

Alınan karar doğrultusunda yeni ekmek fiyatı Edirne merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Böylece kent genelinde ekmek satışında tek fiyat sistemi devreye girmiş olacak.