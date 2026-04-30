Edirne'de ekmeğe zam geldi: Fiyatlar 1 Mayıs'ta artacak

30.04.2026 16:36:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) ekmek fiyatlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Başkan Kemal Cingöz, kararın uygulama tarihine ilişkin bilgi verdi. Kentte ekmek satışında yeni dönem başlıyor.

Edirne’de 200 gram ekmeğin satış fiyatı yapılan artışla birlikte 17,50 TL’ye yükseltildi. Daha önce 15 TL seviyesinden satılan ekmek, yeni düzenlemeyle birlikte zamlı tarifeye geçti.

Kent genelinde ekmek fiyatındaki artışın ardından vatandaşlar, yarından itibaren ekmeği yeni fiyat üzerinden satın alacak.

EDESOB’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Uygulamanın kapsamına dair bilgi veren Cingöz, kararın kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.

Cingöz, "Türkiye genelinde 200 gram ekmek 17,5 lira oldu. 1 Mayıs itibarıyla Edirne ilçeleri de dahil olmak üzere uygulanmaya başlayacak. Herkese hayırlı olsun" dedi.

YENİ FİYAT TÜM İLDE GEÇERLİ OLACAK

Alınan karar doğrultusunda yeni ekmek fiyatı Edirne merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Böylece kent genelinde ekmek satışında tek fiyat sistemi devreye girmiş olacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı: TCMB, ParaQR’ın lisansını iptal etti Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın ilgili kanun maddesi kapsamında alındığı açıklandı.
ABD ve İran arasında sular durulmuyor: İşte yükselen petrol fiyatlarının Türk ekonomisine etkisi... ABD ile İran arasında patlak veren “Operation Epic Fury” operasyonu ve Hürmüz Boğazı’nın geçişlere tamamen kapatılması, enerji ithalatçısı Türkiye’nin ekonomisi üzerinde ağır bir dış şok etkisi yaratıyor. Küresel piyasalarda kapanmanın etkisiyle 125 dolar sınırına dayanan petrol fiyatlarının Türkiye enflasyonuna etkisi artıyor. Yapılan hesaplamalar bir yıllık süreçte petrol fiyatlarının sabit kalması durumunda Türkiye'de enflasyonu ne kadar artırabileceğini ortaya koydu.
Mutfaktaki yangın her ay büyüyor: İnsanca yaşam bedeli 112 bin 661 liraya ulaştı TÜRK-İŞ’in nisan ayına ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri; dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları ile kira, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaç giderlerindeki yükselişi ortaya koydu. Mutfak enflasyonundaki artışla birlikte genel enflasyonun da yukarı yönlü ivmesini sürdüreceği öngörülüyor.