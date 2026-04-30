Resmi Gazete’de yayımlandı: TCMB, ParaQR’ın lisansını iptal etti

Resmi Gazete’de yayımlandı: TCMB, ParaQR’ın lisansını iptal etti

30.04.2026 10:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Resmi Gazete’de yayımlandı: TCMB, ParaQR’ın lisansını iptal etti

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın ilgili kanun maddesi kapsamında alındığı açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye daha önce verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

KARARIN DAYANAĞI AÇIKLANDI

TCMB tarafından alınan kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

27 Nisan 2026 tarihli kararla birlikte şirketin faaliyet izninin kaldırıldığı ifade edildi.

