Mutfaktaki yangın her ay büyüyor: İnsanca yaşam bedeli 112 bin 661 liraya ulaştı

TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, nisanda açlık sınırı 32 bin 793 TL’den 34 bin 587 TL’ye çıktı. Yoksulluk sınırı ise 106 bin 817 TL’den 112 bin 661 TL’ye yükseldi.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GIDA HARCAMASI ARTTI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 34 bin 586 TL olarak hesaplandı. Bu tutar yuvarlanarak 34 bin 587 TL seviyesine ulaştı.

TEMEL İHTİYAÇLARDA TOPLAM HARCAMA 112 BİN TL’Yİ AŞTI

Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama 112 bin 660 TL oldu. Bu hesaplamaya göre yoksulluk sınırı 112 bin 661 TL olarak belirlendi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 44 BİN TL

TÜRK-İŞ verilerine göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 44 bin 802 TL olarak açıklandı.

Raporda, mevcut ekonomik koşullarda birçok hanede gelirin tek bir kişinin kazancıyla sağlandığına dikkat çekildi. Özellikle asgari ücretle çalışanların temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığı vurgulandı.

GIDA ENFLASYONUNDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Nisan ayında “mutfak enflasyonu” artışını sürdürdü. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken asgari harcama bir önceki aya göre yüzde 5,47 arttı.

Gıda harcamalarındaki yıllık artış yüzde 40 olurken, yılın ilk dört ayındaki artış yüzde 14,74 olarak hesaplandı.

Açlık ve yoksulluk sınırı verilerinin belirli bir ücret düzeyini değil, bir hanenin insanca yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu toplam geliri ifade ettiği belirtildi. Hesaplamaların dört kişilik bir ailenin bilimsel olarak belirlenmiş beslenme kalıbı temel alınarak yapıldığı aktarıldı.