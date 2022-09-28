Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı'ndan korkutan altın fiyatı öngörüsü
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, “Gram altında fiyat şu anda 980 lira. Yeni yılda altındaki öngörümüz 1200-1300 lira bandında” dedi.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, yeni yılda altın fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.
Kalkan, şöyle konuştu:
"Hani bir hendekten veya çukurdan karşıdan karşıya atlamaya çalışırsın, gerinirsin gerinirsin hızlı koşarsın da atlamaya çalışırsın, şu anda altın o aşamada. Dolarda düşüş eğilimi bekleniyor ve düşecek de. Euro çöp oldu. Doların 900 lira üstündeydi baya bir gerisinde kaldı şimdi. Diyorlar ki 'Amerika battı, gitti' ama gücünü koruyor, gram 980. Altında öngörümüz bin 200- bin 300 bandı. Şu anda ons yerlerde sürünüyor. Bin 650 civarlarında. 2200’den geldi buralara. Ons 31 gram altının külçe değeri demek. Dünyada altının birim fiyatı onsla ölçülür. Yatırımcıya tavsiyem boşta gezen para var ise kesinlikle altında değerlendirilmeli. Bugün düşmüş yarın çıkmış bu hiç önemli değil. Ama uzun süreli asla ve asla yatırımcısını üzmez. Evlat üzer altın üzmez, döviz üzer altın üzmez."
"ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRSİNLER"
Kuyumcu Rahmi Cömert, yeni yılda gram altının fiyatının yükseleceğini ifade ederek, "Altının gramı 980-990 arasında değişiyor. Fiyatların geri gelmesinde, insanlar altın düşecek diye kesinlikle düşünmesinler. Bunun aksine alım fırsatı olarak değerlendirsinler. Bu fiyatlar gerçekten almak için tam zamanıdır. Merkez Bankası kurları açıklamış. Doları 21 lira, altının fiyatını 1100-1200 lira olarak söylüyorlar. Yıl sonunda altının fiyatını 1100-1150 lira olur diye düşünüyorum" dedi.
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