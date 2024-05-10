Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürdü.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:16
Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan, Suriye ve Irak uyruklu 21 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler il genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

 


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