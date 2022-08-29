Ünlü rapçi Sefo'nun sahneden attığı elma izdihama neden oldu

Denizli'de konser veren rapçi Sefo'nun sahneden kalabalığın arasına fırlattığı elmayı yakalamak isteyen hayranları izdihama neden oldu.

İHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:38
Ünlü rapçi Sefo'nun sahneden attığı elma izdihama neden oldu
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Ünlü rap şarkıcısı Sefo, Denizli’de düzenlenen düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu.

Sefo'yu dinleyebilmek için saatler öncesinden konser alanını dolduran hayranları, sarkıcının sevilen parçalarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. 

Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı konserde, bölgeye özgü tarım ürünlerinden olan elma ikram edilen Sefo, elmalardan bir tanesini kendisi yerken, bir diğerini ise kabalığın arasına fırlattı.

Ünlü şarkıcının fırlattığı elmayı yakalamak isteyen hayranları, kısa süreli izdiham yaşanmasına neden oldu. 



Rapçi Sefo Sefo Denizli konser

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