Fatih’te 'ucuz halı' izdihamı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:57

Fatih Kocamustafapaşa Meydanında bulunan bir mağaza, uygun fiyata halı satışı yaptığını duyurunca akına uğradı. Tanesi 150 TL olan halıdan almak için mağazaya gelenler birbirleriyle yarıştı. Renk renk, çeşit çeşit halılar arasından beğendiklerini almaya çalışanlar izdihama neden oldu.

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