Fatih’te 'ucuz halı' izdihamı

Abone Ol google-news

Fatih’te bir mağazada 150 TL’ye satılan halılar izdihama neden oldu. Mağazaya gelenler, ucuz halıya sahip olabilmek için birbirleriyle yarıştı.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:57

Fatih Kocamustafapaşa Meydanında bulunan bir mağaza, uygun fiyata halı satışı yaptığını duyurunca akına uğradı. Tanesi 150 TL olan halıdan almak için mağazaya gelenler birbirleriyle yarıştı. Renk renk, çeşit çeşit halılar arasından beğendiklerini almaya çalışanlar izdihama neden oldu.

Haberin devamı...

izdiham Yoksulluk Yoksul yoksulluk sınır yoksulluk sınırı Fatih halı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler