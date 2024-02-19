Edirne'de simide zam talebi reddedildi

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın simide yüksek zam istediğini, vatandaşın alım gücünü düşünerek zam yapmadıklarını söyledi.

ANKA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:45
Edirne'de simide zam talebi reddedildi
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EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, bugün yaptığı açıklamada, esnafın simide Ankara’dan daha fazla zam talebinde bulunduğunu, vatandaşın alım gücünün az olmasından dolayı simide zam yapmadıklarını dile getirdi.

“ANKARA FİYATLARININ BİLE ÜSTÜNDE İSTEDİLER”

Cingöz, şunları kaydetti:

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“Simide zam talebi var ama istenmiş olan fiyat makul değil. Zaten simide 10 TL’yi de biz yeni verdik. Geçen toplantıda tekrar zam talebi geldi. Biz de reddettik. Ben esnafın temsilcisiyim. Ben esnafın mağdur olmasını istemem. Ama Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen fiyatlara da ‘olur’ vermem. Neden Edirne halkı her şeyin en pahalısını tüketsin. Sınır kenti olmanın bir avantajı var. Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar, ne bulursa alıyor.

Neden, onların parası bizim paramızın karşısında değer kazandığı için… Onlar için fiyatlar elzem. Çay, simit yesen 10 TL’den, 5 kişilik bir ailenin 3 öğün maliyeti 11 bin lirayı buluyor. Bu ülkede 10 bin lira emekli maaşı alan insanlar var. Nasıl olacak? Onun için reddettik. Ankara fiyatlarının bile üstünde istediler. Ankara’da simide 15 TL fiyat verildi. Ticaret Bakan Yardımcısı, Ankara Simitçiler Odası Başkanı’nı çağırdı. Tekrar 10 liraya fiyatı geri çektiler.”


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