O ilde simit ve ekmeğe zam geldi!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:34

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:14

Bilecik’te ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.

Bilecik’te 7 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

90 gram simit ve 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.