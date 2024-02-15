O ilde simit ve ekmeğe zam geldi!

Bilecik’te artan maliyetler sonrası ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:34
O ilde simit ve ekmeğe zam geldi!
Abone Ol google-news

Bilecik’te ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.

Bilecik’te 7 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. 

Göz Atın
İtiraf gibi 'zam' açıklaması! 'Bakanlık uyardı, seçimden sonra yapacağız'

İtiraf gibi 'zam' açıklaması! 'Bakanlık uyardı, seçimden sonra yapacağız'
AKP’nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden simit hesabı yapamadı: O anlar sosyal medyada gündem oldu

AKP’nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden simit hesabı yapamadı: O anlar sosyal medyada gündem oldu

90 gram simit ve 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.


Simit haberleri Ekmek haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak

Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: 'Ramazan'da ekmek 1 TL olacak'

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: 'Ramazan'da ekmek 1 TL olacak'
Yozgat’ta ekmek zam

Yozgat’ta ekmek zam
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Celal Şengör’ün sözleri gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ demişti

Celal Şengör’ün sözleri gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ demişti
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Altın madenine soruşturma açtığı için yargılanan İlhan Cihaner: Ne yazık ki böyle olacağı belliydi

Altın madenine soruşturma açtığı için yargılanan İlhan Cihaner: Ne yazık ki böyle olacağı belliydi
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?