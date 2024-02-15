O ilde simit ve ekmeğe zam geldi!
Bilecik’te artan maliyetler sonrası ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.
Bilecik’te ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.
Bilecik’te 7 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi.
Göz Atın
90 gram simit ve 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
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