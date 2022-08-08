Edirne'de taksi ücretlerine zam geldi!

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:53

Edirne’de taksi ücretlerine zam yapıldı.

Taksimetre açılış ücreti 10 liradan 12 lira 50 kuruşa, minimum ücret 20 liradan 25 liraya yükseldi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, yapılan zamların taksi esnafının işlerini arttırmadığını aksine işlerinde azalma olduğunu kaydetti.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, şunları söyledi:

“Aslında hiçbir zam bizim için bir gelir anlamına gelmiyor. Her zam yaptığımızda bizim yolcumuzda yüzde 5-10 azalma oluyor. Neden? Herkes başka bir yöntem bulmaya çalışıyor kendine. Daha önce haftada 1-2 kere köfteciye, ciğerciye gidiyorduk ama şimdi çıkardık ayda 1-2 kereye. Ya da başladık evde yapmaya bu işleri. Neden, maliyetler arttı. Keşke düzelse. Merkezi hükümete bizim yüzlerce dilekçemiz var. Taşıma sektöründeki esnafa mazot konusunda en azından yüzde 18 KDV, ÖTV bunları almayın biz de bunları vatandaşa yansıtalım. Böyle bir şey bu zamana kadar olmadı. ‘Çalışmalar var’ diye duyuyoruz. İnşallah olur. Bu arada son dönemlerde Belediye Başkanımızın önderliğinde 65 yaş üstü vatandaşların devletin verdiği ödeneğin haricinde, Belediye’nin bize vermiş olduğu desteklerle toplu ulaşım ayakta durmaya çalışıyor. Bütün sektörde sıkıntı var. Daha önce taksi ve minibüs arasında ‘Ben zam yaparsam ona yolcu kaçar, o yaparsa benden gider’ vardı. Bunları artık esnaf bıraktı. Esnaf artık taksi müşterisi ayrı toplu müşterisi ayrı.”