Son dönemde ete üst üste gelen zamlardan hem kasaplar hem de yurttaşlar şikâyetçi: Kemiğe bile para yok

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Kurban Bayramı’nın ardından kırmızı ete ortalama 10 lira zam geldi. İstanbul’da bir kilo kıymanın fiyatı 120 lira ile 175 lira arasında değişirken, kuşbaşının kilosu ise 160-180 lira arasında. Bunun yanında genel olarak et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yurttaşlar et tüketemeyecek duruma geldi. Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, etin tadını unuttuklarını belirtti.

İki çocuğuna bakan Rabia Tamer isimli yurttaş, zamlardan dolayı et tüketemediklerini belirtti. Tamer, “İki tane yetişme çağında çocuğum var ve ben onları istediğim gibi besleyemiyorum. Öyle bir hale getirdiler ki bizi, bayramdan bayrama et yiyebiliyorduk ancak son üç-dört senedir onu da yiyemiyoruz. Çocuklarıma bunlar baş dönmesi ve hastalık olarak dönüyor. Evime en son ne zaman tavuk aldığımı da hatırlamıyorum“ ifadelerini kullandı.

Tamer, “Artık insanlar günlük olarak karnını doyurmanın derdine düştü. Aylık alışverişlerde iyi kötü alabiliyorduk, dolabımızı doldurabiliyorduk. Ancak şu an en son ne zaman alışveriş yaptığımı bile hatırlamıyorum. Şu an dolabımı açtığımda sadece salça ve tarihi geçmiş bir reçelden başka hiçbir şey yok. İnsanları kuru ekmeğe muhtaç ettiler” diye konuştu.

(İstanbul’da kuşbaşının kilosu ortalama 160-180 TL arasında değişiyor.)

‘ÇOCUĞU OLANA ZOR’

Sercan Çetinçakmak isimli yurttaş da zamlardan dolayı et tüketemediğini vurgulayarak “Fiyatlardan sonra et tüketemez olduk. Kurban Bayramı’ndan, Kurban Bayramı’na et tüketiyoruz. Onun dışında ayda bir anca evimize kırmızı et giriyor” dedi. S.T. isimli yurttaş ise iki çocuğunun olduğunu belirterek “Bir kırmızı eti alıp da yediremiyorsak çocuğumuza, ne diyelim buna? Ben 30 yaşındayım ancak bu yaşıma kadar böyle bir kıtlık görmedim. Böyle giderse durum daha da kötü olacak. Çocuklarımız için korkuyoruz. Küçük çocukları olanlar için hayat çok zor” diye konuştu.

D.A. isimli yurttaş ise “Eti bırakın kemiğe bile paramız yetmiyor” diyerek kırmızı ete gelen zamlara tepki gösterdi.

‘DURGUNLUK İÇİNDE’

Kasaplar da satış yapamamaktan şikâyetçi. Kasap Erdinç Algül, bayramdan sonra et fiyatlarına zam geldiğini belirterek “Kurban Bayramı sonrası olduğu için zaten bir durgunluk var. Müşterilerimizden et fiyatlarını şikâyet edenler oluyor. Bizi daha çabuk etkileyen bir durum çünkü et çabuk bozulabiliyor. Fiyatların daha artmamasını diliyoruz” dedi.

‘BİR YILDIR ET GİRMEYEN EVLER VAR’

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “Et lüks tüketim haline geldi. Sadece et değil süt ve süt ürünleri de bu durumda. Bir yıldan daha uzun süredir et tüketilmeyen evler var. Ziyaret ettiğim yoksul mahallelerde her evde gelişim bozukluğu olan çocuklar var. Bu durum yetersiz beslenmeden kaynaklı. Öğrenme güçlüğüne de neden oluyor. Sağlıksız bir nesille karşı karşıyayız” dedi.

(Hacer Foggo)

Etin yerine geçebilecek gıdanın da pahalı olduğunu vurgulayan Foggo, “İnsanlar etin yerine geçebilecek baklagilleri bile alamıyorlar. Sağlıklı gıdaya erişim, yoksul mahallerde kalkmış durumda. Ne alabilirlerse onu yiyorlar. Tüm öğünler makarna yiyerek ya da patates ile günü atlatarak besleniyorlar. Tek tip beslenmeye döndü” ifadelerini kullandı.

OKULDA DA BESLENEMİYORLAR

Okullarda düzenlemeler olması gerektiğini belirten Foggo, “Çocuklar evde yemek yiyemiyorlar bari okulda yesinler. Sağlık Bakanlığı beslenme programı oluşturdu. Ancak bunu hayata geçirmediler. 2022-2023 öğretim yılında umarım hayata geçirirler. Çünkü durum çok vahim, çocuklar hem evde yiyemiyor hem de okulda” dedi.