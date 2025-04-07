Edirne’de toplu ulaşıma zam: Öğrenciler etkilenmeyecek

Edirne Belediye Meclisi, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) sivil yolcu indi bindi ücretlerine yüzde 15 oranında zam kararı aldı. Öğrenci ücretine yapılan 2 lira 45 kuruşluk zam farkı ise Edirne Belediyesi tarafından karşılanacak.

Edirne’de toplu ulaşıma zam: Öğrenciler etkilenmeyecek
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ANKA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 19:40

Edirne Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında gerçekleşti.

Mecliste alınan kararla ETUS’un yeni zamlı tarifesiyle sivil indi bindi ücreti kent kartla 23 liradan, 26 lira 45 kuruşa yükseldi. Öğrenci ücreti ise yüzde 15’lik zam farkı Edirne Belediyesi tarafından karşılamak üzere 16 lira 30 kuruş olarak sabit kaldı.

"2 LİRA 45 KURUŞLUK FARKI BİZLER KARŞILAYACAĞIZ"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Benim en önemsediğim konu öğrenci kardeşlerim. Onlar gerçekten çok zor ekonomik koşullar altında. Kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman maddi imkansızlıklar nedeniyle hem sosyalleşemedikleri gibi hem de ulaşımı kullanmakta zorluk yaşıyorlar. Doğlayısıyla biz de onların en azından bu yüküne zam yapmıyoruz. Edirne Belediyesi olarak esnafı da mağdur etmemek adına aradaki 2 lira 45 kuruşluk farkı bizler karşılayacağız."


Etiketler: #Belediye başkanı #belediye meclisi #EDirne

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