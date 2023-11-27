'Efsane Cuma', 'Şahane Cuma'nın alışveriş karnesi belli oldu! Gıda alışverişleri ikiye katlandı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:06

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:06

İyzico, 2023 Black Friday dönemindeki alışveriş istatistiklerini açıkladı. iyzico hizmet sunduğu 110 bin üye iş yeriyle bu yıl da oldukça iyi bir Black Friday dönemi geçirdiklerini belirtirken, 24 Kasım Cuma 2023 günü iyzico üye iş yerlerindeki işlem hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 70 arttı. Ortalama sepet tutarı ise yüzde 75,6’lık artış göstererek 652 TL’den 1.145 TL’ye yükseldi.

Dijital cüzdan olan iyzico ile Öde’nin ortalama sepet tutarı geçen sene 1.072 TL iken, bu sene 2.000 TL’ye yükselerek geçen yıla göre yüzde 86,3 artış gösterdi. Ödeme tercihlerinde dijital cüzdan yönteminin payı yüzde 18 oldu.

Cinsiyet dağılımına baktığımızda Black Friday’de işlem hacminin yüzde 61,3’ünü kadınlar, yüzde 38,7'sini ise erkekler gerçekleştirdi. Kadınların gerçekleştirdikleri işlemlerde iyzico ile Öde’yi erkeklere göre 1,23 kat daha fazla kullandığı dikkat çekti.

Cinsiyet dağılımına göre alışveriş yapılan kategorilere baktığımızda kadınlar sırasıyla; hazır giyim, kozmetik ve çocuk&bebek kategorilerinde öne çıkarken erkekler ise; bilgisayar, bilgisayar donanım&yazılım, oto parça aksesuar ve araç kiralama kategorilerindeki alışveriş işlemleriyle öne çıktı.

MARMARA BÖLGESI YİNE ZİRVEDE

Geçen yıl işlem hacmi artışında Ege Bölgesi zirvedeyken bu yıl işlem hacmini en çok artıran bölge yüzde 86,3 ile Karadeniz oldu. Ayrıca Karadeniz Bölgesi, yüzde 75 işlem oranı ile kadınların en çok işlem gerçekleştirdiği bölge olarak dikkat çekiyor. 2023 Black Friday karnesinde Marmara Bölgesi ise işlemlerin yüzde 63.5’inde, hacmin ise yüzde 52’sine sahip olarak öne çıktı.

Yüzde 15’lik bir artışla kampanya döneminde işlem sayısını en çok artıran il Düzce olurken işlem hacmini artıran şehir ise yüzde 145 artış ile Iğdır oldu. İstanbul ise en çok işlem geçiren şehir olarak geçen yıl zirvedeki yerini korudu. Toplam işlemlerin yüzde 70’i İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde gerçekleşti.

İstanbul dışında en çok alışveriş yapılan iller ve alışverişteki yüzdelik payları sırasıyla şöyle: Ankara (yüzde 8,4), İzmir (yüzde 6,3), Antalya (yüzde 2,4), Bursa (yüzde 2,3), Kocaeli (yüzde 1,8).

GIDA SEKTÖRÜ YÜZDE 110’LUK ARTIŞ YAŞADI

2023 Black Friday döneminde işlem penetrasyonunu en çok artıran kategoriler geçen yıla kıyasla değişiklik göstermedi. İlk sırada giyim yer alırken bunu gıda ve eğlence kategorileri takip etti. Ancak gıda sektörü geçen yıla kıyasla 2 katına çıkarak yüzde 110’luk bir artış yakaladı.

TAKSİTLİ İŞLEMLERİN KAZANANI BU YIL 3 TAKSİT

Bu yılki gerçekleşen alışverişlerde kredi kartı kullanımı geçen yıla göre 1,2 puan artarak yüzde 60’a ulaştı. Tüketicilerin bu yıl tek çekim ile ödeme oranı yüzde 75 iken taksitli işlem oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Bu taksit işlemlerinin yüzde 76’sı 3 taksit ile gerçekleşti. 3 taksitli işlemler geçtiğimiz yıla göre 2 puan arttı.