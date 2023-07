HKP, Alsancak Limanı'nın satılmasını protesto etti: Vatana ihanettir

Yayınlanma: 27.07.2023 - 18:32

Güncelleme: 27.07.2023 - 19:30

Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, İzmir Alsancak Limanı için alınan satış kararını protesto etmek için bugün liman girişinde basın açıklaması yaptı. “Ülkemizi parsel parsel satmak vatana ihanettir. İzmir Limanı vatandır, satılamaz” pankartı açılan açıklamada basın metnini HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak okudu.

“CUMHURİYETİN KAZANIMLARINA...”

Çolak, “AKP’giller; iktidara getirildikleri ilk günden itibaren başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetin bütün kazanımlarına darbe vurmaya başladılar. Vurgun, talan, kamu malı aşırma yoluyla yeraltı-yerüstü kaynaklarımızı yerli-yabancı parababalarına peşkeş çektiler” dedi.

Birçok kamu kurumunun özelleştirildiğini belirten Çolak, “12 Eylül’den bugüne gelmiş geçmiş tüm iktidarlar, Cumhuriyetin kazanımlarından olan stratejik önemdeki kamu mallarımızı özelleştirme adı altında yerli yabancı parababalarına yeyim ettirmişlerdir. Tüm özelleştirmeler ülke kaynaklarının heba edilmesine neden olmuştur” diye konuştu.

“KEDİYE CİĞER TESLİM ETMİŞLER”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘neyin satılacağını çok iyi biliriz’ açıklamasını anımsatan Çolak, “Alsancak Limanı, ülkemizin dünyaya açılan en önemli kapılarından birisidir. TCDD tarafından işletilen liman Varlık Fonu’na devredilerek satışa hazır hale getirildi. Öyle ki, bu varlık fonunun eski başkanı Mehmet Bostan rüşvet, yolsuzluk, usulsüz komisyona aracılık iddiaları ile geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Yani kediye ciğer teslim etmişler” ifadelerini kullandı.

“VATANA İHANETTİR”

“Siyasi iktidar bugüne kadar olduğu gibi burada da yapılması gereken yatırımları yapmamış ve bile isteye işletmenin değer kaybının önünü açmıştır” diyen Çolak şunları kaydetti:

“Ekonomi batmıştır, devletin kasası boşaltılmış, Merkez Bankası rezervleri yok edilmiştir. Paramız pul olmuş, halkımız işsizlik-pahalılık cehenneminde inim inim inlemektedir. İşçiye verilen asgari ücret daha eline geçmeden erimiş, kamu çalışanları ve emeklilerin ücretleri de yaratılan hayat pahalılığı karşında komik rakamlara dönmüştür.

İşte bu ortamda, Avrupalılardan para getiremeyen iktidar Araplara yönelerek onlardan getireceği üç kuruş karşılığında İzmir Limanı gibi tarihi önemde bir değeri Katarlılara satmak istemektedir. Böylesine kazançlı bir işletmeyi satmak açıkça vatana ihanettir.

Her şeye rağmen gerçekleşecek bir satışta partimiz her zaman ve her peşkeşte olduğu gibi İzmir limanı satışında da sorumlular hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacaktır.”