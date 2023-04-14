Ege’de toplu satış hamlesi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

Bakanlık son olarak Balıkesir’de 44, Manisa’da 3, Aydın’da 8 adet olmak üzere Ege Bölgesi’nde toplam 55 adet arsayı satışa çıkarttı.

Aralarında tarım arazileri, konut alanları ve sanayi imarlı arazilerin yer aldığı alanlar için açık artırma düzenlenecek.

