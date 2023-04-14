Ege’de toplu satış hamlesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı seçimlere bir ay kala devletin mülkiyetindeki taşınmazları peşi sıra satıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00
Ege’de toplu satış hamlesi
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Bakanlık son olarak Balıkesir’de 44, Manisa’da 3, Aydın’da 8 adet olmak üzere Ege Bölgesi’nde toplam 55 adet arsayı satışa çıkarttı.

Aralarında tarım arazileri, konut alanları ve sanayi imarlı arazilerin yer aldığı alanlar için açık artırma düzenlenecek.


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut satışı Konut

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