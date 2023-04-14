Ege’de toplu satış hamlesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı seçimlere bir ay kala devletin mülkiyetindeki taşınmazları peşi sıra satıyor.
Bakanlık son olarak Balıkesir’de 44, Manisa’da 3, Aydın’da 8 adet olmak üzere Ege Bölgesi’nde toplam 55 adet arsayı satışa çıkarttı.
Aralarında tarım arazileri, konut alanları ve sanayi imarlı arazilerin yer aldığı alanlar için açık artırma düzenlenecek.
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