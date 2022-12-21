Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi kimlerden alınır?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:56

Eğlence vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedelinin (eğlence vergisi dışındaki kısım) %10'dur. Bu oran sirk, lunapark, çalgılı bahçelerde ve müşterek bahislerde %20 uygulanır. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde günlük fiyat belirlenir.

Eğlence vergisi, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Bu biletler damgalanarak peşin olarak tahsil edilir. Müşterek bahislerde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir.

EĞLENCE VERGİSİ KALKTI MI?

Biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleri ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı, yılbaşından itibaren yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Karar uyarınca, sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle ödedikleri eğlence vergisi 2023 yılından itibaren alınmayacak. Düzenlemeyle, sanatın, sanatçının, sporun desteklenmesi ve daha fazla izleyiciye ulaşılması amaçlanıyor.

Salgın döneminde alınan kararla, sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranı geçici olarak yüzde sıfıra düşürülmüştü.

EĞLENCE VERGİSİ KİMLERDEN ALINIR?

Eğlence vergisinin sorumlusu, eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir



