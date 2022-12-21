Son dakika: MTV yeniden değerleme oranı belirlendi!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerlendirme oranı yüzde 61,5 oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim yetkisini kullandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla MTV 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak.
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