Ek MTV için geri sayım başladı: İptal kararı çıkmazsa ikinci taksit ne zaman ödenecek?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu 28 Eylül Perşembe günü karara bağlanacak.
Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlayacak.
Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.
Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.
7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.
Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.
İPTAL EDİLMEZ İSE İKİNCİ TAKSİT KASIMDA
Öte yandan ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.
AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.
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