Ek tazminat ve ücret ‘torba’da!
Vergi “torba” teklifi hafta sonu Meclis’te kabul edildi. Son gün bu teklife, farklı “torba”larda olan ve sonrayı bırakılan düzenlemelerdeki bazı maddeler de eklendi.
Bunlardan biri Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nda geçici olarak görevlendirilen mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil personele, öğretim üyelerine ek ücret ödenmesi oldu.
Bu ücret asgari ücretin üç katını aşamayacak. Yine 9. yargı paketinde yer alan ve Anayasa Mahkemesi’nce daha önce iptal edilen yüksek yargı organlarına yönelik “ek tazminat” düzenlemesi de vergi paketine eklenerek yasalaştı.
Ek tazminatın ne kadar olacağı farklı gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu belirlenecek. İktidar ayrıca, tepkiler üzerine verdiği önerge ile kamu çalışanlarının toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmeleri için gereken yüzde 1 şartından da geri adım attı.
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