Ekimde fiyat artışları, yıllık TÜFE’de yüzde 19.89 oldu

04 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Yeni TÜFE’nin açıklanmasıyla emekçinin büyüyen kayıpları da netleşti.

Yılın ikinci yarısında, ilk dört aylık TÜFE yüzde 6.72 oldu. Oysa bu yılın ikinci altı ayı için memur ve memur emekliyerine yüzde 3 zam verilmişti. Buna göre sadece ilk dört ayda bu kesim için 3.72 puan enflasyon farkı oluştu. Ayrıca bu 4 aylık enflasyon, bu yılın tamamı için verilen yüzde 3+3’lük zammı da aştı. Ancak toplusözleşmeye göre enflasyon farkı ikinci 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Bu nedenle kasım ve aralık TÜFE’sinin netleşmesi gerekecek. Maaşlar da o zamana kadar erimeye devam edecek. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış ise yılda iki defa, gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Yılın ilk yarısında bu kesimin maaşlarında yüzde 8.45 artış yapılmıştı. Yılın ikinci yarısında bugüne kadar 6.72’ye ulaşan TÜFE, bu zammın da büyük bir bölümünü götürdü.