Ekimde ne kadar hasar tazminatı ödemesi yapıldı? Bakan Yumaklı duyurdu

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:17

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:30

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay 19 bin üreticiye 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden , "Bu kapsamda 19 bin üreticimize ekim ayı içerisinde toplam 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.