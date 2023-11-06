Ekimde ne kadar hasar tazminatı ödemesi yapıldı? Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay 19 bin üreticiye 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:17
Ekimde ne kadar hasar tazminatı ödemesi yapıldı? Bakan Yumaklı duyurdu
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay 19 bin üreticiye 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden , "Bu kapsamda 19 bin üreticimize ekim ayı içerisinde toplam 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


İbrahim Yumaklı hasar tazminat

İlgili Haberler

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılıyor
Evde Bakım Yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Evde Bakım Yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu
Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

En Çok Okunan Haberler