Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıkladı: Şubat ayında ekmeğe zam yok

Fırıncılar artan maliyetler nedeniyle halihazırda 5 TL olan ekmek fiyatlarına zam yapılması için taleplerini dile getirmişti. Ekmek zammının şubat ayında görüşüleceği iddialarına Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklık getirdi. Balcı, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek, "Görüşme de zam da yok" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 13:59
Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıkladı: Şubat ayında ekmeğe zam yok
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Ekmeğe gelen son zammın ardından neredeyse tüm Türkiye'de fiyatlar 5 TL'ye sabitlenmişti. Ancak artan maliyetler yeni zam iddialarını gündeme getirince fırıncı derneklerinden açıklama geldi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu dile getirmesinin ardından Şubat ayı içerisinde konunun görüşüleceğini belirtmiş, bu da ekmeğe zam sinyali olarak yorumlanmıştı.

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı NTV'ye yaptığı açıklamasında, "Aralık ayında yaptığımız toplantıda ocak ve şubatta zammın gündemde olmadığını söylemiştik. Bugün de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil" dedi.

"BIR AY VE GÜN BELLİ DEĞİL"

Balcı, "Bu fiyat Ocak ve Şubat'ta devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu yok. Ben konuyu oda başkanımızla da görüştüm. Ekmek fiyatında artış gündemimizde olan bir şey değil. Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ve görüşülecek bir ay ve gün belli değil. Giderlerimizi yakından takip ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.


Ekmek İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin zam

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