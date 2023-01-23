Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıkladı: Şubat ayında ekmeğe zam yok

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 13:59

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:59

Ekmeğe gelen son zammın ardından neredeyse tüm Türkiye'de fiyatlar 5 TL'ye sabitlenmişti. Ancak artan maliyetler yeni zam iddialarını gündeme getirince fırıncı derneklerinden açıklama geldi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu dile getirmesinin ardından Şubat ayı içerisinde konunun görüşüleceğini belirtmiş, bu da ekmeğe zam sinyali olarak yorumlanmıştı.

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı NTV'ye yaptığı açıklamasında, "Aralık ayında yaptığımız toplantıda ocak ve şubatta zammın gündemde olmadığını söylemiştik. Bugün de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil" dedi.

"BIR AY VE GÜN BELLİ DEĞİL"

Balcı, "Bu fiyat Ocak ve Şubat'ta devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu yok. Ben konuyu oda başkanımızla da görüştüm. Ekmek fiyatında artış gündemimizde olan bir şey değil. Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ve görüşülecek bir ay ve gün belli değil. Giderlerimizi yakından takip ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.