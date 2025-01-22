Ekmeğe zam kesmedi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:29

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:29

Yılbaşında yapılan yüzde 25 zammın maliyetleri karşılamadığı belirtiliyor.

EKMEĞE ZAM KESMEDİ

Türkiye genelinde 200 gram ekmeğe 12.5 TL olarak belirlenen fiyatın yetersiz kaldığını belirten ekmek üreticileri fiyatın yeniden belirlenmesini istiyor.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kerem Kolivar, bir yandan un fiyatlarında ve diğer yandan kiradan çalışana maliyetlerdeki artış nedeniyle yılbaşında yapılan zammın yetersiz kaldığını belirtti. Maliyetleri karşılayamayan fırıncıların üretimden vazgeçtiğini ve yüzlerce fırının satışa çıkarıldığını dile getiren Kolivar, devletin vergilere yüzde 44 zam yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

“İstanbul’daki ekmek fiyatlarını kabul etmek mümkün değil. İstanbul’da bir fırının kirası 60-350 bin lira arasında değişiyor. Un fiyatı bin liraya dayandı. Ruhsatsız fırınlar çok önemli bir sorun. Devlet köprüye pasaporta makbuza en az yüzde 44 zam yapıyor ama ekmeğe yüzde 25. Fırıncı esnafı için 2025 gerçekten zor bir yıl olacak. Bugün sadece ilanlara bakın kaç tane satılık fırın var. Hiç bir tarihte böyle olmamıştır”