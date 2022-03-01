Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Edremit Lokantacılar ve Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst artan girdi maliyetleri sonrasında ekmek fiyatlarında güncellemeye gidildiğini ifade etti. Edremit’te bir kilogram ekmek 14.28 lira oldu.
Edremit Lokantacılar ve Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst, fırıncıların artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Daha önceden ekmek 2,50 liraya satılırken, güncellemeyle birlikte 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL olarak belirlendi.
Edremit Lokantacılar ve Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst “210 gram ekmek 3 TL oldu. Ama üzülerek söylüyoruz. Bunun zam olmadığını bir geçiş olduğunu. Temel bir gıdadır ekmek. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yapılan zamlar ile zaruri bir ihtiyaç oldu bu düzenlemeyi yapmak. İnşallah bu artışlar durur. Biz de ekmeği bu fiyatta satmaya devam ederiz” dedi.
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