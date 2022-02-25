Özgen Nama: Önümüzdeki aylarda Ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum
Türkiye'nin son dönemlerde izlediği tarım politikasıyla giderek bağımlı halde geldiği Rusya ve Ukrayna'nın savaşa girmiş olmasının, ekmek fiyatlarını katlayabileceği belirtiliyor.
24 Şubat itibariyle sıcak çatışmaya evrilen Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye’de belli bazı tarımsal ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşanabileceği dile getiriliyor. Türkiye hububat ithalatının büyük kısmının sözkonusu iki ülkeden yapıyor.
Savaş hali nedeniyle tarımsal üretimin giderek zorlaşacağını belirten uzmanlar, krizin buğday fiyatlarına yansıyacağı uyarısını yapıyor.
İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da, mevcut tablo karşısında Halk Ekmek fiyatlarına da yüksek oranda zam gelebileceğini sinyalini verdi.
Nama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu emperyal savaşın, Ukrayna’dan sonra en büyük zararını, Türkiye olarak biz göreceğiz. Maalesef son yıllarda buğdayda dışa bağımlı hale geldik ! Buğday ithalatımızın %80’nini Ukrayna ve Rusya’dan karşılıyoruz. Önümüzdeki aylarda Ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- İzmir'de atıl fırınlar faaliyete geçecek, ekmek 2 TL'ye satılacak
- Ekonomi yazarı Aktaş açıkladı: 'Ekmek zammı KDV indiriminin etkisini tek başına silip süpürdü'
- İstanbul’da Halk Ekmek’ten sonra fırın ekmeğine de zam
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Makineli tüfek sesleriyle uyandım
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Tarihi toplantının ayrıntıları ortaya çıktı
- Benzin ve motorine görülmemiş zam
- 'İktidar yine ölü taklidi yapıyor'
- IŞİD'in finans şebekesine operasyon: 3 şüpheli yakalandı
- Taşeron firma 'zam sözünü' tutmadı
- TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö çıkışı
- 'Türkiye’nin manevra alanı kalmadı'
- 1 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu
- Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
- Eski boksörlerden savaş çağrısı