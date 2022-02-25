Özgen Nama: Önümüzdeki aylarda Ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum

25 Şubat 2022 Cuma, 15:35

24 Şubat itibariyle sıcak çatışmaya evrilen Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye’de belli bazı tarımsal ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşanabileceği dile getiriliyor. Türkiye hububat ithalatının büyük kısmının sözkonusu iki ülkeden yapıyor.

Savaş hali nedeniyle tarımsal üretimin giderek zorlaşacağını belirten uzmanlar, krizin buğday fiyatlarına yansıyacağı uyarısını yapıyor.

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da, mevcut tablo karşısında Halk Ekmek fiyatlarına da yüksek oranda zam gelebileceğini sinyalini verdi.

Nama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu emperyal savaşın, Ukrayna’dan sonra en büyük zararını, Türkiye olarak biz göreceğiz. Maalesef son yıllarda buğdayda dışa bağımlı hale geldik ! Buğday ithalatımızın %80’nini Ukrayna ve Rusya’dan karşılıyoruz. Önümüzdeki aylarda Ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.