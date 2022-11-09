'Ekmek 7,5 TL olacak' iddiası: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıklama yaptı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL olacak iddiası üzerine "7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" dedi.

DHA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:33
'Ekmek 7,5 TL olacak' iddiası: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıklama yaptı
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İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

Balcı, "Ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.


Türkiye Fırıncılar Federasyonu Ekmek Halil İbrahim Balcı

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