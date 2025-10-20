Ekonomi basını uyardı: TCMB faiz indiriminde frene basabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri geçen hafta ABD’de yabancı yatırımcılarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerden derlenen bilgilere göre yatırımcılar, enflasyon endişelerinin arttığını ve faiz indirimlerinin hızının yavaşlatılmasına hazır olunduğunu aldı.

Reuters, Türk tahvillerinde pozisyon alan ve Washington’da düzenlenen yıllık Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası toplantılarına katılan yatırımcılarla görüştü. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarının sunumlarına katılan yatırımcılar, 23 Ekim’de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında indirim döngüsünün ne kadar yavaşlatılabileceğine dair yetkililerden net bir işaret almadı.

TCMB, temmuzda 300 baz puan, eylülde ise 250 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmişti.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

TCMB yetkilileri yatırımcı toplantılarında, PPK kararından önce piyasalardaki beklentileri yakından izleyeceklerini belirterek, “fiyat katılığı” olarak nitelendirilen kalıcı enflasyonla başa çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Washington’daki toplantılar sırasında konuya ilişkin sorulara yanıt vermeyen TCMB Başkanı Karahan, ayın başlarında ekonomik verilerin dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini belirtmişti.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75,4 ile zirveye çıkan yıllık enflasyon oranı, eylülde yüzde 33,3 ile beklentileri aşarak Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez yükseliş gösterdi. Ağustostaki aylık ve yıllık enflasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler, merkez bankasının faiz indirim hızını yavaşlatarak ekim toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Tahminlerin ortanca değeri politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 40,50’den yüzde 39,50’ye düşürüleceğine işaret ediyor.

TAHMİNLER KARIŞIK

Reuters anketinde yer alan tahminler karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Ankete katılan 17 iktisatçıdan dördü faiz indirimi yapılmayacağını düşünürken, beşi 150 baz puan, ikisi 250 baz puan indirim öngördü. Dört katılımcı, merkez bankasının son iki faiz indirimini beklenenden biraz daha agresif bulduğunu ve bunun politika değişikliği olasılığını artırdığını belirtirken, iki katılımcı yetkililerin gerekirse faiz indirimlerini durdurmaya hazır olduğunu vurguladı.

'AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİM YAVAŞLADI'

Washington’daki etkinlikte konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Son zamanlarda (enflasyondaki) aşağı yönlü eğilim biraz yavaşladı, bunu önemli (bir gelişme) olarak göz önüne alıyoruz" dedi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanmasına yönelik kaydedilen ilerlemenin "çok önemli ve cesaret verici" olduğunu belirtti ve fiyat istikrarına ulaşılana kadar para politikasının sıkı kalacağını bir kez daha vurguladı.