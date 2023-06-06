Ekonomi bürokrasisine yeni isimler geliyor: Mehmet Şimşek ile ‘uyumlu’ çalışabilecek isimler aranıyor

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:06

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:06

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından üst düzey bürokratlarda da değişiklikler olması bekleniyor.

Ekonomim’den Mehmet Kaya’nın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonominin başına atadığı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikasında değişiklik olacağı şeklinde yorumlanan açıklamaları, Merkez Bankası ve Hazine-Maliye’nin üst düzeyinde yeni isimler görülebileceğine işaret ediyor. Buna bağlı olarak SPK ve BDDK’nın yönetimleri de mercek altında. Yeni bakanların önemli bir kısmının genel müdürlük seviyesinde değişiklik yapmak isteyeceği vurgulanıyor.

‘UYUMLU’ VURGUSU

Merkez Bankası Başkanlığı’na ilişkin olarak, Mehmet Şimşek ile uyumlu bir politikayı benimseyebilecek kişiler üzerinde duruluyor. Buna karşılık, kamuoyunda yoğun biçimde aralarında eski banka genel müdürlerinin de olduğu bir dizi isim dile getiriliyor. Bunlar arasında en öne çıkan ise Hafize Gaye Erkan oldu.

BDDK VE SPK’DE DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ

Diğer tarafta, ekonominin finans ayağının yöneticileri olan BDDK ve SPK’da da değişiklikler olabileceği kaydedildi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in 2015’ten itibaren fasılalı da olsa BDDK’da görev yaptığını hatırlatılarak, kendisinin de değişiklik isteyebileceği vurgulanıyor. Akben’in yerine gelecek isimler arasında İkinci Başkan Yakup Asarkaya ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’ın adı geçiyor.

‘KAN TAZELEME’ DEĞİŞİKLİKLERİ

Bakanlarda yapılan değişikliğin ardından cumhurbaşkanının yakın çalışma arkadaşları nitelikli ofis ve başkanlıklarda da bir dizi değişiklik beklendiği kaydedildi. Danışma nitelikli finans, yatırım, teknoloji ofisleri ile özellikle düzenlemelerde zaman zaman etkili olabilen Ekonomi Politikaları Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi yarı idari görev yapan birimlerde ‘kan tazeleme’ nitelikli değişiklikler bekleniyor.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında Başkan İbrahim Şenel’in devam etmesinin beklendiği diğer yandan SGK Başkanı Kürşad Arat’ın da adının geçtiği kaydedildi. Sosyal Politikalar Kurulu, Vedat Işıkhan’ın Bakan olması nedeniyle boşalmıştı. Buraya atama yapılacak. Görevden alınacak üst düzey bürokratlardan birinin bu göreve getirilebileceği kaydediliyor.