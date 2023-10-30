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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündemde avans krediler var

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Kurulun, toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan toplantıda avans kredilerin olduğu da gelen bilgiler arasında.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:56
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündemde avans krediler var
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelen kurulun toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Saray'da yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


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