Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Hafize Gaye Erkan'da toplantıda
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.
Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısına yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.
Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer aldı.
Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentiler değerlendirilecek.
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