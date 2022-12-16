Fed Başkanından daha fazla artış sinyali

New York Fed Başkanı John Williams sıkı istihdam piyasası ve diğer bazı faktörlerin fiyat baskılarını artıracağı uyarısı yaparak bir süre daha faiz artırmak gerekeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 17:33
Fed Başkanından daha fazla artış sinyali
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Bloomberg International'a verdiği mülakatta New York Fed Başkanı John Williams istihdam piyasasında talebin arzı aştığına dair net sinyaller olduğunu belirtti.

Williams enflasyonun gelecek yıl yüzde 3 - 3,5 aralığına gerileyeceğini öngörerek "Enflasyonu yüzde 2'ye nasıl döndüreceğimize odaklanmalıyız. Bu konuda gerekeni yapmamız gerekiyor. Faizler projeksiyonlardan daha yüksek seviyeye çıkabilir" şeklinde konuştu.

Fed çarşamba günü para politikasında sıkılaşma hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 4.25-4.5 aralığına yükseltmişti. Yeni projeksiyonlara göre, yetkililer faizin gelecek sene yüzde 5.1 olmasını, 2024'te yüzde 4.1'e gerilemesini bekliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamada daha fazla artış olacağı sinyalini vermişti.

Williams konuşmasında ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini ifade etti.


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