Ekonomi yazarı Aktaş: 'Savaşın ekonomiye faturası marttan itibaren çıkacak'

25 Şubat 2022 Cuma, 10:00

Rusya Ukrayna gerilimi git gide tırmanırken Dünya yazarı Alaattin Aktaş, savaşın faturasının Türkiye'ye nasıl yansıyacağını anlattı.

Aktaş, "Savaşın ekonomiye faturası marttan itibaren çıkacak" başlıklı yazısında "Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisinde yaratacağı sıkıntıların öyle birkaç haftayla sınırlı kalacağını düşünmek iyimserlik olur" dedi.

Savaşın yalnızca Türkiye'yi etkilemeyeceğini dile getiren Aktaş, "Tüm dünya ekonomileri etkilenecek ve biz de bundan payımızı alacağız. Türkiye olarak bizim bu iki ülkeyle olan ilişkilerimizin boyutu, yaşayacağımız etkinin de çok fazla olmasına yol açacak" dedi.

Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Döviz artıyor ve petrolde, doğalgazda, tarım ürünlerinde fiyatlar sabit kalsa bile bizim ithalatımız pahalanacak.

Kaldı ki söz konusu ürünlerde de fiyat artışı var.

Bu artışlar, zaten uzun süredir çok yüksek seyreden ve ocak sonunda yüzde 94’e dayanan üretici fiyatlarına yansıyacak. Türkiye üretimini daha pahalı yapar hale gelecek.

Bazı kalemlerde tüketiciye doğrudan yansıma yaşanacak.

Başta akaryakıt... Bu zamdan dolayı da ister istemez tüm mal ve hizmet fiyatları artacak.

Şubat ayı için TÜFE artışını artı-eksi yarım puanlık marj içinde yüzde 5 olarak tahmin ettiğimi dün yazmıştım. Girişte de belirttiğim gibi savaş bu oranı artık pek etkilemeyecek. Biz savaşın fiyatlar üstündeki etkisini mart ayından itibaren göreceğiz.

Özellikle turizmde sorun büyür ve sezon çok kötü geçerse, bundan kaynaklanmak üzere dövizde sıkıntı yaşanır ve kur artışı sürerse, yaz aylarında gerçekleşmesini umduğumuz fiyat iyileşmesini de göremeyiz.

Ve zaten planlandığını düşündüğüm adım daha erken atılır; Türkiye yüklü bir faiz artışıyla durumu dengelemeye çalışır. Ama bu adım geciktikçe işe yarama olasılığı da azalıyor"