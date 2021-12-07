Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez'den Katar anlaşmasına ilişkin kritik yorum

07 Aralık 2021 Salı, 16:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

Geçen ay da Türkiye ile BAE arasında 10 ayrı anlaşma imzalanmıştı. BAE’nin Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolar ayırdığı da bildirildi.

"SÜREKLİ CEPTEN YEMEYE BAŞLADILAR"

Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından yapılan anlaşmalara ve Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a döviz satışına tepki gösterdi.

Sönmez, Merkez Bankası'nın Kasım ayında BOTAŞ'a rekor satışına ilişkin "Emanet dövizlerden aktarıldı" ifadelerini kullandı.

Sönmez'in paylaşımı şu şekilde:

"10 anlaşma BAE ile imzalanmıştı, 15 de Katar ile, etti 25;

5 er tane de Türkilerle imzalasa eder 50.

Eee?

Sonuç?

BOTAŞ a 2.3 milyar$, emanet dövizlerden aktarıldı.

Kendi dövizi yok çünkü. Sürekli cepten yemeye başladılar

128 milyar doları saçınca yandaşa ve ortalığa; $. 13.7"