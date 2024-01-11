Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan'dan çarpıcı yorum! 'Emeklilere operasyon çekildi'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:02

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Kasım 2023'e ilişkin işgücü verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

"ÖDEMELER ZİNCİRİNDE SORUN YAŞANACAK"

Açıklanan verileri Cumhuriyet TV'de değerlendiren Ünsalan, işsiz sayılmayan kişilerden sağlık sigortası primi talep edilmesini eleştirdi.

Ünsalan, "Tek haneli bir işsizlik Türkiye'nin gerçeği değildir. Sadece işsizlik değil kayıtdışı istihdamın da arttığı bir sürece doğru gidiyoruz. Asgari ücret zammıyla beraber, satın alma gücünün düşmesiyle merdiven altı satın almalara yol açar ve kurallara uyan işletmelerin de rekabet etmesi zorlaşır. Temel problemimiz insanlar iş aramaktan vazgeçtiğinde onları işsiz saymıyor oluşumuz. Bütün ödemeler zincirinde sorun yaşanacak" dedi.

ENFLASYON YÜZDE 65 ZAM ORANI YÜZDE 49!

Asgari ücretin açlık sınırının üzerinden tartışılmasının yanlış olduğunu belirten Ünsalan, "Yüzde 65 enflasyon açıklanan bir ülkede, asgari ücrete gelen yüzde 49 zammı sevinç meselesi yapmamak gerekir. Bizim doğru bir ekonomi programı ile 2 yıl içinde belli sübvansiyonları da sağlayarak üretim ekonomisine geçmeliyiz, işveren de desteklenmeli. İnsanlara brüt ücret verip, 'verginizi siz ödeyin' dersek, gelirin giderden fazla olması gerektiğinden devletin o kadar vergi geliri olmayacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ!

En düşük emekli maaşının 11-12 bin lira arasında açıklanacağına ilişkin tahminde bulunan Ünsalan, "Asgari ücret öncesinde de bir hesaplama yapıp asgari ücretin 15-17 lira diliminde en düşük emekli maaşının ise 11-12 diliminde açıklanacağını öngörmüştüm. Asgari ücret tahminin üst sınırdan tuttu. En düşük emekli maaşının da en az 11 bin küsur lira olacağını düşünüyorum. Ekonomi yönetimi garip biçimde hedeflenen enflasyonu baz alıyor. Ancak yaklaşan seçimler sebebiyle bu zammı bekliyorum. Bu miktar bile açlık sınırının altında kalıyor" diye konuştu.

"EMEKLİLERE OPERASYON ÇEKİLDİ"

Ünsalan, "2023 yılında en çok emeklilere operasyon çekildi" dedi ve şöyle devam etti:

"Asgari ücrete zam yapılacağı zaman ortaya bir ikramiye tartışması attılar. Çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı haftalarca tartışıldı ve emekliler çok aşağıda kalan maaşlarını bir süre konuşmadı. Herkes ikramiyeyi alıp alamayacağını öğrenmeye çalışırken yıl sonuna geldik ve 'çalışanlara da veriyoruz' dediler. O dönem bir maaş iyileştirmesi yapılsaydı bugün 11-12 bin lira değil 14-15 bin lira gibi rakamları bekliyor olacaktık."

Ünsalan emeklilerin uzun süredir açlık sınırının yarısı kadar maaş aldığını anımsattı ve şunları söyledi:

"Kök maaş müthiş bir formüldü(!) Maaşa artış yapacağız deyip hazine desteği verdiler. Maaşı alan yurttaş bunu bilmiyordu. Onlar cebine giren parayla ilgilendiler. İnsanlar günün sonunda eline kaç liranın geçtiğine bakar. Bu bir oyundu, zam yapıldı ama emekli 7 bin 500 lira almaya devam etti."