Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

28 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Bu hafta yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başlıkları arasında tüketici güveni ve yurt dışı ÜFE verileri oldu. Küresel piyasalarda ise bu hafta gözler Jackson Hole verilerindeydi



YURT DIŞI ÜFE'DE ZİRVE

Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,34 artış göstererek yeni zirve seviyeye çıktı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,75, imalatta yüzde 111,34 artış görüldü.

TÜKETİCİ GÜVENİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini yayımladı. Buna göre Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68,0 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu.

POWELL: EYLÜL’DEKİ FAİZ ARTIŞININ BOYUTU VERİYE BAĞLI OLACAK

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi. Powell faiz artışlarının ekonomi için ‘acı verici’ olabileceği uyarısını yaptı.

DOLAR/TL'DE YILIN REKORU

Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını üçüncü güne taşırken hisse senetleri Çarşamba günkü düşüş sonrasında hızlı toparlandı.

Türkiye'nin risk primi ise küresel risk iştahının da desteği ile geriledi.

Dolar/TL 18,17 üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL salı ve çarşamba günü de rekor kapanışa imza atmıştı