Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Bu hafta küresel piyasaların en önemli maddesi sterlin ve altındaki sert düşüşler olurken yurt içinde kur korumalı mevduatın eylül sonuna kadar genişletilmesi olurken cuma S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.
Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı (KKM) mevduat kapsamına dahil edilebilecek bankalardaki mevcut hesaplarında tarih sınırı eylül sonuna kadar genişletildi.
STERLİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ
İngiltere’de yeni Başbakan Liz Truss’un agresif vergi kesintilerini öngören paketinin enflasyonu daha da tetikleyeceği endişesi ve Fed’in sert faiz artış patikasına girmesiyle düşen sterlin haftaya dolar karşısında rekor düşük seviyeyle giriyor.
NEBATİ: YENİ EKONOMİ MODELİ OLMASAYDI DURGUNLUK OLURDU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık." değerlendirmesini yaptı.
ALTIN 2,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Altın, küresel merkez bankalarının sıkılaşma adımlarıyla erimeye devam ediyor. Değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.
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S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
S&P (Kredi derecelendirme kuruluşu), Türkiye'nin kredi notunu aşağı yönlü revize etti. Böylece Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirdi, görünüm "durağan" oldu.
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