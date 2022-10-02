Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı (KKM) mevduat kapsamına dahil edilebilecek bankalardaki mevcut hesaplarında tarih sınırı eylül sonuna kadar genişletildi.

STERLİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ

İngiltere’de yeni Başbakan Liz Truss’un agresif vergi kesintilerini öngören paketinin enflasyonu daha da tetikleyeceği endişesi ve Fed’in sert faiz artış patikasına girmesiyle düşen sterlin haftaya dolar karşısında rekor düşük seviyeyle giriyor.

NEBATİ: YENİ EKONOMİ MODELİ OLMASAYDI DURGUNLUK OLURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık." değerlendirmesini yaptı.

ALTIN 2,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altın, küresel merkez bankalarının sıkılaşma adımlarıyla erimeye devam ediyor. Değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

TCMB'den ihracat kredilerinde amaç dışı kullanımı engellemek için yeni talimat

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

S&P (Kredi derecelendirme kuruluşu), Türkiye'nin kredi notunu aşağı yönlü revize etti. Böylece Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirdi, görünüm "durağan" oldu.